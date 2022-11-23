Брюссель, 23 ноября, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Переговоры стран ЕС, касающиеся введения потолка цен на российскую нефть, зашли в тупик. Об этом 23 ноября сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Согласно агентству, Польша и страны Прибалтики выступили против введения «потолка» в $65 за баррель, считая его «слишком щедрым» для России. В то же время ряд других стран, в том числе Греция и Мальта, обладающие развитой индустрией судоходства, не хотят «опускаться» ниже $70.

Представители стран ЕС планируют продолжить переговоры ближайшей ночью. Если соглашение не будет достигнуто, обсуждения могут продолжиться в четверг 24 ноября.

«Мы ищем способы заставить это работать и найти прочную основу, чтобы внедрить это наиболее прагматичным и эффективным путём и в то же время избежать чрезмерных неудобств для стран ЕС», — приводит издание слова канцлера Германии Олафа Шольца.

Как сообщало ИА REGNUM, представители властей РФ ранее неоднократно заявляли, что Москва не будет продавать нефть тем странам, которые присоединятся к вводимому Западом потолку цен на российскую нефть.