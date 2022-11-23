Кишинёв, 23 ноября 2022, 23:13 — REGNUM Электроснабжение восстановлено в Молдавии почти во всех жилых районах, написал 23 ноября министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну в своём телеграм-канале.
Отчитываясь о решении проблем с подачей электричества, которые возникли в республике сегодня, молдавский чиновник уточнил, что все потребители распределительной сети RED Nord уже могут пользоваться светом, кроме того, восстановлено электроснабжение для более чем 90% потребителей распределительной сети Premier Energy.
«В ближайшие несколько часов к электроснабжению будут подключены все потребители», — пишет Спыну.
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