Кишинёв, 23 ноября, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Электроснабжение восстановлено в Молдавии почти во всех жилых районах, написал 23 ноября министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну в своём телеграм-канале.

Marco Verch Да будет свет?

Отчитываясь о решении проблем с подачей электричества, которые возникли в республике сегодня, молдавский чиновник уточнил, что все потребители распределительной сети RED Nord уже подключены, кроме того, восстановлено электроснабжение для более чем 90% потребителей распределительной сети Premier Energy.

«В ближайшие несколько часов к электроснабжению будут подключены все потребители», — пишет Спыну.