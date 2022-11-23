Ереван, 23 ноября, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Отношения России и Армении носят союзнический характер и имеют древние и глубокие корни, заявил в начале встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 23 ноября в Ереване президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Никол Пашинян и Владимир Путин

23 ноября Путин и Пашинян принимали участие в саммите лидеров стран ОДКБ.

Что касается экономических отношений двух стран, то за первые девять месяцев 2022 года товарооборот между Россией и Арменией вырос на 67%, отметил Владимир Путин.

Лидеры двух стран ранее 23 ноября уже успели обсудить «опросы регионального характера», в том числе проблему урегулирования ситуации в регионе, а также вопросы разблокирования транспортных артерий, добавил президент России.