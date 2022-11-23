Вашингтон, , 22:57 — REGNUM США во всех своих портах запретили импорт сахара производства одной из доминиканских компаний, которую подозревают в использовании принудительного труда, сообщает 23 ноября Reuters со ссылкой на таможенную и пограничную службу.

Сахарный тростник

В ходе расследования американский регулятор выявил, что компания Central Romana Corporation Limited подвергала жизни своих рабочих опасности, задерживала им зарплату, заставляла работать сверхурочна, а также совершала другие трудовые нарушения.

«Такие производители, как Central Romana, которые не соблюдают наши законы, столкнутся с последствиями, поскольку мы не желаем, чтобы подобные бесчеловечные методы были частью американских цепочек поставок», — сообщается в заявлении таможенной и пограничной службы.

Напомним, ранее в интервью для ИА REGNUM эксперт по Туркестану рассказал на условиях анонимности, что Вашингтон, Лондон и страны ЕС отходят от правозащитной тематики и более не будут «защищать права человека» в странах Туркестана. Внешняя политика США отныне будет опираться на политическую целесообразность и сосредоточится на борьбе с Россией и Китаем.

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