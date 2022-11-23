Будапешт, , 22:55 — REGNUM Введение потолка цен на поставляемую по трубопроводам российскую нефть и на российский газ, закупаемый по долгосрочным контрактам, крайне не выгодно для Венгрии, Будапешт будет выступать против этой меры, сообщил 23 ноября в опубликованном в соцсети видеообращении венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

Петер Сийярто Agencia de Noticias ANDES

По его словам, вопрос будет обсуждаться в Брюсселе на совещании министров энергетики стран ЕС, где Венгрия намерена твёрдо отстаивать свою позицию — не соглашаться на введение потолка цен. Будапешт должен быть освобождён от этих ограничений, заявляет глава МИД республики.

Глава венгерской дипломатии пообещал «бороться за то, чтобы предельная цена на нефть не распространялась на поставки по трубопроводам, а предельная цена на газ – на долгосрочные контракты, иначе возникнут проблемы с безопасностью поставок».

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