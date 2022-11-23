Reuters: Белый дом обсуждает увеличение поставок мазута для отопления домов в случае дефицита

Вашингтон, , 22:42 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена обсуждает план по увеличению запасов Северо-восточного резерва мазута на фоне опасений, что дефицит предложения приведет к росту цен для потребителей, страдающих от инфляции, сообщает 23 ноября Reuters со ссылкой на три источника.

Белый дом Jiang Dong-Qin

В рамках нового плана Белый дом обсуждает возможность направления доходов от будущих продаж сырой нефти из стратегического нефтяного резерва на закупку мазута.

Напомним, что в 2000 году США создали резерв мазута для обеспечения запасов примерно 5,3 миллиона домохозяйств в северо-восточном регионе страны.