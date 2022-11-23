Вашингтон, 23 ноября, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена обсуждает план по увеличению запасов северо-восточного резерва мазута на фоне опасений, что дефицит предложения приведет к росту цен для потребителей, страдающих от инфляции, сообщает 23 ноября Reuters со ссылкой на три источника.

Jiang Dong-Qin Белый дом

В рамках нового плана Белый дом обсуждает возможность направления доходов от будущих продаж сырой нефти из стратегического нефтяного резерва на закупку мазута.

Напомним, что в 2000 году США создали резерв мазута для обеспечения запасов примерно 5,3 миллиона домохозяйств в северо-восточном регионе страны.