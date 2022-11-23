Тбилиси, 23 ноября, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Гирчи» Яго Хвичия заявил, что миллиардеру Бидзине Иванишвили необходимо вернуться в политику, сообщает 23 ноября грузинский телеканал «Объектив».

milkybarkid78 Бидзина Иванишвили

Хвичия считает, что «путь осуществления деолигархизации не будет коротким». Мало того, по словам Хвичии, закон Грузии о «деолигархизации» вообще не нужен, поскольку в стране на самом деле существует проблема не олигархического правления, а единоличного управления.

«У нас в стране нет олигархата, нет власти меньшинства, а есть единоличная власть. У нас гораздо более проблемный случай — если бы проблема была в олигархате, я бы счёл это гораздо более позитивным событием, потому что я бы знал, что всё зависит не от интересов одного человека, но, по крайней мере, интересы нескольких людей должны совпадать. Сколько бы мы ни говорили, что боремся с олигархией, это не выглядит серьёзно, потому что мы не дошли до олигархии. Мы все еще находимся на стадии единоличного правления — мы не можем выйти за рамки этого, и мы боремся с олигархией, которая является следующим этапом», — сказал Хвичия.

Напомним, что по требованию Европейского союза Грузия разработала закон о деолигархизации, проект которого сейчас рассматривается в грузинском парламенте.