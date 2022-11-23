Краснодар, , 22:28 — REGNUM 23 ноября футбольный клуб «Краснодар» в матче пятого тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 одержал минимальную победу над московским «Локомотивом». Основное время встречи завершилось со счетом 1:0.

Кубок России Алексей Колчин © ИА REGNUM

Единственный мяч на первой минуте встречи забил 24-летний российский атакующий полузащитник Ильзат Ахметов. Желтые карточки получили Дмитрий Баринов и Станислав Магкеев.

Составы команд:

«Краснодар»: Агкацев, Петров (Пивоваров, 88’), Литвинов, Сорокин, Волков (Рамирес, 80’), Баньяц (Мацукатов, 85’), Сперцян, Пина, Ионов, Кордоба, Ахметов.

«Локомотив»: Худяков, Живоглядов, Магкеев, Кузьмичев, Тикнизян, Баринов, Марадишвили, Куликов, Карпукас (Раконьяц, 85’), Керк (Митай, 78’), Камано.