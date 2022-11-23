Ереван, , 22:24 — REGNUM Проект декларации о помощи Армении со стороны ОДКБ пока не готов подписать премьер-министр республики Никол Пашинян, передаёт 23 ноября Sputnik.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава правительства Армении на саммите, который проходит в Ереване, отказался подписать «Декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ» и документ «О совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения», отметив, что пока не готов к этому.

Высказав позицию Еревана о том, что действия Азербайджана в отношении Армении — это агрессия, Пашинян призвал ОДКБ констатировать этот факт и дать чётко сформулированную политическую оценку.

Без такой оценки нет и самой организации, заявил глава правительства Армении. Проблема Армении, касающаяся Азербайджана, — это вопрос, на который должна распространяться ответственность ОДКБ, в частности — вопрос о границе между республиками.

Напомним, 23 ноября председатель ОДКБ Станислав Зась заявил, что проект декларации ОДКБ о совместных мерах по оказанию помощи Армении в целом согласован. Он подготовлен на основании выводом мониторинговой миссии ОДКБ.

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