Вашингтон, , 22:41 — REGNUM Американский сенатор от Республиканской партии Чак Грассли призвал предпринимателя Илона Маска, недавно выкупившего социальную сеть Twitter, выявить всевозможные угрозы и улучшить защиту данных американских пользователей, сообщает 23 ноября Reuters.

Илон Маск Emily Shanklin

Данный призыв прозвучал через несколько месяцев после того, как экс-сотрудник Twitter из отдела безопасности Питер Затко рассказал в интервью американским СМИ, что есть основания опасаться шпионажа китайского правительства. Затко подчеркнул, что иностранные агенты могут использовать вредоносное ПО для кражи личной информации пользователей Twitter.

«Twitter собирает огромное количество данных об американских гражданах. Американцы заинтересованы в том, чтобы их частные данные были в безопасности, и чтобы компании, которым они доверили свои частные данные, были защищены от иностранных агентов», — написал в письме к Маску Грассли.

Напомним, что Маск планирует начать шифровать личные переписки пользователей, а также добавить возможность зашифрованных видео- и аудиозвонков.

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