Москва, 23 ноября, 2022, 22:03 — ИА Регнум. В рабочем графике президента России Владимира Путина в настоящее время нет телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщил журналистам 23 ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Kremlin.ru Владимир Путин и Эммануэль Макрон

Конкретных предложений от Парижа о таком разговоре не поступало, добавил он.

Ранее французские СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщили, что Макрон намерен позвонить президенту России «в ближайшие дни».

Аналогичное заявление сам президент Франции делал в ходе саммита «большой двадцатки» в Индонезии (завершился 17 ноября), пресс-секретарь президента России тогда также сообщал, что в графике Владимира Путина такой разговор отсутствует.