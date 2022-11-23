Астана, 23 ноября, 2022, 22:03 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не слушать негативные высказывания российских политологов о Казахстане. Об этом Песков заявил в эфире казахстанского телеканала «Хабар».

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По словам представителя Кремля, в России экспертов, «допускающих крайне неловкие высказывания в отношении Казахстана», не меньше, чем в Казахстане политологов, весьма и весьма критически относящихся к России». Однако это не должно бросать тень на двусторонние отношения Москвы и Астаны, считает Песков.

По его словам, он не смотрел передачу, в ходе которой российский политолог Дмитрий Дробницкий резко высказался в отношении Казахстана. Песков добавил, что такие заявления не отражают официальную позицию Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель казахстанского МИД Роман Василенко заявил, что властям РФ следует реагировать на «негативные высказывания» ряда российских экспертов по поводу происходящего в Казахстане. Поводом для заявления Василенко послужили слова российского эксперта Дмитрия Дробницкого о возможности роста нацистских настроений в казахстанском обществе. Дробницкий заявил об этом в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым».