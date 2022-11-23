Москва, 23 ноября, 2022, 21:58 — ИА Регнум. Успешное завершение военной спецоперации России на территории б. УССР не вызывает сомнений, заявил журналистам 23 ноября пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Александр Погожев ИА REGNUM СВО

Как сообщалось ранее, Песков также рассказал, что Владимир Путин в ходе саммита глав стран — членов ОДКБ 23 ноября в Ереване проинформировал участников встречи о ходе спецоперации.

21 ноября Песков, отвечая на вопрос, стремится ли Москва к переговорам с киевскими властями, заявил, что «Россия хочет достигнуть своих целей и она их достигнет».