Ереван, 23 ноября, 2022, 21:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян 23 ноября проводят двустороннюю встречу в Ереване.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Владимир Путин

Ранее Путин и Пашинян приняли участие в саммите лидеров стран ОДКБ, который прошел в столице Армении.

31 октября лидеры России и Армении, а также президент Азербайджана Ильхам Алиев провели трехсторонние переговоры в Сочи, по итогам которых приняли совместное заявление.

В этом заявлении они, в частности, подтвердили приверженность «неукоснительному соблюдению» ранее достигнутых договорённостей в целях нормализации азербайджано-армянских отношений, согласились приложить «дополнительные усилия» для решения неотложных задач и отметили ключевой вклад российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности в регионе.