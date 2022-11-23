Донецк, 23 ноября 2022, 21:43 — REGNUM Жители ДНР призывного возраста могут поехать в другой регион, если нужно. В ДНР нет сейчас мобилизации, заявил 23 ноября глава региона Денис Пушилин в видео, опубликованном в телеграм.
Что касается вопроса, почему не подписан указ о прекращении мобилизации, глава региона напомнил, что ДНР — субъект РФ, а не самостоятельное государство.
Он пояснил, что сейчас, чтобы не было перегибов, злоупотреблений, открыта горячая линия, куда можно обратиться в случае нарушений. Что касается возможности перемещения в другой регион мужчинам призывного возраста, то с этим нет проблем.
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