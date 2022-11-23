Донецк, 23 ноября, 2022, 21:43 — ИА Регнум. Жители ДНР призывного возраста могут поехать в другой регион, если нужно. В ДНР нет сейчас мобилизации, заявил 23 ноября глава региона Денис Пушилин в видео, опубликованном в телеграм.

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

Что касается вопроса, почему не подписан указ о прекращении мобилизации, глава региона напомнил, что ДНР — субъект РФ, а не самостоятельное государство.

Денис Пушилин «Теперь другие решения о мобилизации в нашем регионе будут приниматься исключительно указами и распоряжениями Верховного главнокомандующего, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. В данный момент таких решений нет».

Он пояснил, что сейчас, чтобы не было перегибов, злоупотреблений, открыта горячая линия, куда можно обратиться в случае нарушений. Что касается возможности перемещения в другой регион мужчинам призывного возраста, то с этим нет проблем.