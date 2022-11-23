Доха, , 21:37 — REGNUM 23 ноября в Ар-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али» национальная сборная Бельгии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу сыграет с командой Канады. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Эден Азар (сс) Дмитрий Садовников. soccer.ru

На матч назначена бригада арбитров во главе с Джанни Сиказве. Ассистенты главного судьи — Жерсон Дос Сантос и Арсенио Маренгула. Резервный арбитр — Массимилиано Иррати.

Стартовые составы команд:

Бельгия (расстановка 3-4-3): Тибо Куртуа — Ян Вертонген, Тоби Алдервейрелд, Леандро Дендонкер — Янник Феррейра Карраско, Аксель Витсель, Юри Тилеманс, Тимоти Кастань – Кевин Де Брёйне, Эден Азар, Миши Батшуайи.

Канада (расстановка 3-4-3): Милан Борян — Стивен Витория, Камал Миллер, Алистэр Джонстон — Стивен Эуштакиу, Атиба Хатчинсон, Ричи Лареия, Джуниор Хойлетт – Альфонсо Дэвис, Джонатан Дэвид, Таджон Бьюкенен.