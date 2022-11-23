Нью-Йорк, США, 23 ноября, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Координатор ООН по «зерновой сделке» Амир Абдалла оставил свою должность по личным причинам. Об этом сообщил 23 ноября официальный представитель генсека ООН Фархан Хак.

Флаг ООН

По его словам, Абдалла ушёл со своего поста по личным причинам. В данный момент решается вопрос о том, кто его заменит, сообщает РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что «зерновая сделка», которую Россия, Турция, киевский режим и ООН заключили в июле, продлевается на 120 дней.