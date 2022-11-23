Вашингтон, 23 ноября, 2022, 21:17 — ИА Регнум. Федеральный судья США отменил запрет на ношение огнестрельного оружия в большинстве общественных мест в Нью-Йорке, принятый при поддержке демократов в июне, сообщает 23 ноября Reuters.

Дарья Драй ИА REGNUM Нью-Йорк

Законодатели Нью-Йорка ранее приняли закон в ответ на решение Верховного суда США, признавшего не соответствующими ряд оружейных ограничений, действующих в штате. Постановление суда упрощало скрытое ношение оружия для жителей штата Нью-Йорк вне частной территории.

Отмечается, что решение федерального судьи ознаменовало последнюю судебную победу для владельцев оружия, оспаривающих нью-йоркский закон, с 1 сентября усложнивший получение лицензии на огнестрельное оружие и внесший большинство общественных мест в длинный список запрета.