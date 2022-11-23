Доха, , 21:08 — REGNUM 24-летний атакующий полузащитник «Ред Булл Лейпцига» Дани Ольмо с оценкой 8.73 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча первого тура групповой стадии чемпионата мира 2022 года Испания — Коста-Рика (7:0).

Матч между сборными России и Испании на стадионе «Лужники» Дарья Антонова © ИА REGNUM

В матче с коста-риканской командой Дани Ольмо отметился одним забитым мячом, одной результативной передачей и двумя удачными отборами. Точность передач испанского полузащитника составила 88%.

В текущем сезоне на счету Дани Ольмо 4 (2+2) очка по системе гол+пас в 13 матчах за «Ред Булл Лейпциг» во всех турнирах. Суммарно на поле футболист провел 610 минут.