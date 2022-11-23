Ереван, , 21:00 — REGNUM Миротворческие силы ОДКБ получат современное вооружение и технику, такое решение было принято на саммите организации 23 ноября в Ереване.

ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее в своем выступлении на саммите президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает такое решение. Опыт применения сил ОДКБ в Казахстане был проанализирован, отметил президент.

Путин также заявил, что у ОДКБ есть не только достижения, но и проблемы — однако «для нас очевидно, что совместная работа приносит практическую отдачу, помогает обеспечивать защиту национальных интересов, суверенитета и независимости наших стран».