Доха, , 20:59 — REGNUM 23 ноября национальная сборная Испании в матче первого тура группового этапа чемпионата мира 2022 года разгромила сборную Коста-Рики. Основное время встречи, проходившей на стадионе «Аль Тумама», завершилось со счетом 7:0.

Коке после незанятого пенальти Дарья Антонова © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе сборной Испании отметились Дани Ольмо (11’), Марко Асенсио (21’ Хорди Альба), Ферран Торрес (31’ пенальти, 54’), Гави (74’ Альваро Мората), Карлос Солер (90’) и Альваро Мората (90+2’). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Мохаммедом Абдуллой Хассаном.

Составы команд:

Испания: Симон, Аспиликуэта, Альба (Бальде, 64’), Ляпорт, Бускетс (Коке, 64’), Гави, Асенсио (Уильяс, 59’), Родри, Ольмо, Торрес (Мората, 57’), Педри (Солер, 57’).

Коста-Рика: Навас, Фуллер, Дуарте, Овьедо (Матаритта, 82’), Кальво, Мартинес (Уостон, 46’), Борхес (Агилера, 72’), Контрерас (Самора, 61’), Техеда, Беннетте (Руис, 61’), Кэмпбелл.

Сборная Испании, одержав первую победу в турнире и набрав три очка, поднялась на первое место в турнирной таблице группы E. Команда Коста-Рики без очков опустилась на последнюю позицию.