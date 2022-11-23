Самара, , 20:57 — REGNUM 23 ноября в Самаре на стадионе «Самара Арена» футбольный клуб «Крылья Советов» в матче пятого тура ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 одержал волевую победу над «Спартаком» со счетом 2:1.

Кубок России Алексей Колчин © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Александр Коваленко (73’ Глен Бейл) и Сергей Пиняев (74’). Единственный гол «красно-белых» на 57-й минуте встречи забил 26-летний центральный защитник Никита Чернов после передачи Александра Соболева.

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Костанца, Ежов, Якуба (Бабкин, 10’), Коваленко (Рахманович, 88’), Пиняев (Горшков, 82’), Цыпченко (Гапонов, 82’), Глушенков (Шитов, 82’).

«Спартак»: Максименко, Рассказов (Литвинов, 67’), Маслов, Чернов (Джикия, 67’), Денисов, Классен, Зобнин, Пруцев, Зиньковский (Соболев, 46’), Николсон (Мелешин, 90’), Промес.

«Крылья Советов», одержав третью победу и набрав девять очков, поднялись на второе место в турнирной таблице группы. «Спартак» с 12 очками остался на первой позиции.