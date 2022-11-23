Бухарест, , 21:07 — REGNUM Два радара НАТО будут размещены на территории Румынии, сообщает 23 ноября Agerpres. Уже примерно известно, где они будут находиться.

Клаус Йоханнис

Об это парламент республики уведомил её президент Клаус Йоханнис, уточнив, что испанский радар TPS-43 будет интегрирован в систему ПВО и ПРО НАТО.

Кроме того, американский радар TPS-80 разместит в Румынии морская пехота Штатов. Он будет находиться поблизости от территории б. УССР.

При помощи этих устройств НАТО сможет обнаруживать воздушные цели на территории б. УССР и в Чёрном море, пояснил Йоханнис.

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