Бухарест, 23 ноября, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Два радара НАТО будут размещены на территории Румынии, сообщает 23 ноября Agerpres. Уже примерно известно, где они будут находиться.

Клаус Йоханнис

Об этом парламент республики уведомил её президент Клаус Йоханнис, уточнив, что испанский радар TPS-43 будет интегрирован в систему ПВО и ПРО НАТО.

Кроме того, американский радар TPS-80 разместит в Румынии морская пехота Штатов. Он будет находиться поблизости от территории б. УССР.

При помощи этих устройств НАТО сможет обнаруживать воздушные цели на территории б. УССР и в Чёрном море, пояснил Йоханнис.