Киев, , 20:47 — REGNUM Завтра, 24 ноября, школьники в Киеве часть занятий проведут онлайн, написал 23 ноября глава города Виталий Кличко в своём телеграм-канале.

Виталий Кличко Gov.ua

«Столичные учебные заведения 24 ноября продолжат образовательный процесс, — пишет Кличко. — Школы будут работать в смешанном формате: школьники смогут продолжить обучение как офлайн, так и онлайн».

Идти ли детям в школу или заниматься онлайн, будут решать их родители. Он добавил, что киевские детские сады будут работать в штатном режиме.

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