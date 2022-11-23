Киев, 23 ноября, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Завтра, 24 ноября, школьники в Киеве часть занятий проведут онлайн, написал 23 ноября глава города Виталий Кличко в своём телеграм-канале.

Gov.ua Виталий Кличко

«Столичные учебные заведения 24 ноября продолжат образовательный процесс, — пишет Кличко. — Школы будут работать в смешанном формате: школьники смогут продолжить обучение как офлайн, так и онлайн».

Идти ли детям в школу или заниматься онлайн, будут решать их родители. Он добавил, что киевские детские сады будут работать в штатном режиме.