В «Транснефти» заявили о возобновлении прокачки нефти по нефтепроводу «Дружба»

Москва, , 20:49 — REGNUM Прокачка нефти по участку нефтепровода «Дружба», проходящему по территории б. УССР, восстановлена. Об этом заявил вечером 23 ноября официальный представитель компании «Транснефть» Игорь Дёмин.

Нефтепровод «Дружба» Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, прокачка была возобновлена около 20:00 мск, передаёт ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в «Транснефти» сообщил, что транспортировка нефти по данному участку была приостановлена.

Напомним, 23 ноября ВС РФ нанесли по территории б. УССР массированный ракетный удар. Целями стали объекты инфраструктуры. По итогам удара многие населённые пункты, подконтрольные киевскому режиму, испытывают проблемы с электроснабжением.