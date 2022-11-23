Страсбург, Франция, 23 ноября, 2022, 22:30 — ИА Регнум. Депутат Европарламента, бывший министр иностранных дел Хорватии Тонино Пицула заявил о «сильной политической поддержке Грузии» со стороны Европейского союза, сообщает 23 ноября грузинский телеканал «Рустави 2».

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«Соглашение Совета ЕС о предоставлении статуса кандидата бывш. УССР и Молдавии и признании европейской перспективы Грузии является признаком сильной политической поддержки. С этим решением политика расширения ЕС официально распространяется на страны «Восточного партнерства». Поэтому наши внутренние административные структуры и внешние финансовые инструменты требуют соответствующих корректировок. О каждой стране следует судить по её собственным достоинствам. ЕС должен преодолеть тупик расширения, что должно произойти путем модернизации процесса вступления… Для этого нам нужна новая стратегия расширения ЕС, в которой будут четко определены политические задачи, будут проведены необходимые и своевременные институциональные реформы», — сказал евродепутат.

Напомним, что Грузии не удалось получить статус кандидата на вступление в ЕС. Получение такого статуса ЕС обусловил выполнением грузинским правительством требований из 12 пунктов.