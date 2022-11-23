Нью-Йорк, США, 23 ноября 2022, 20:23 — REGNUM На сегодня, 23 ноября, назначено экстренное заседание СБ ООН, инициированное Киевом, написал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём телеграм-канале.

Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский
Постоянное представительство Российской Федерации при ООН

Комментируя реакцию Киева на ракетные удары ВС РФ по объектам инфраструктуры на территории б. УССР, российский дипломат отметил, что киевский режим испугался и запросил срочное заседание СБ ООН.

Он обратил внимание на то, что снова в нарушение процедуры выступать на заседании планирует по видеосвязи Зеленский, что, правда, ещё не согласовано. Начнётся действо в полночь по московскому времени.

«Таким образом, киевский режим сделал прекрасный подарок западникам перед Днём Благодарения, — пишет Полянский. — Он отмечается в США завтра, плавно перетекает в послезавтра и затем в уикенд и традиционно предполагает выезды к родным и «мини-отпуска», начинающиеся обычно уже сегодня во второй половине дня».

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