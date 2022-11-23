СБ ООН согласился на просьбу Киева созвать экстренное заседание

Нью-Йорк, США, , 20:23 — REGNUM На сегодня, 23 ноября, назначено экстренное заседание СБ ООН, инициированное Киевом, написал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём телеграм-канале.

Дмитрий Полянский Постоянное представительство Российской Федерации при ООН

Комментируя реакцию Киева на ракетные удары ВС РФ по объектам инфраструктуры на территории б. УССР, российский дипломат отметил, что киевский режим испугался и запросил срочное заседание СБ ООН.

Он обратил внимание на то, что снова в нарушение процедуры выступать на заседании планирует по видеосвязи Зеленский, что, правда, ещё не согласовано. Начнётся действо в полночь по московскому времени.

«Таким образом, киевский режим сделал прекрасный подарок западникам перед Днём Благодарения, — пишет Полянский. — Он отмечается в США завтра, плавно перетекает в послезавтра и затем в уикенд и традиционно предполагает выезды к родным и «мини-отпуска», начинающиеся обычно уже сегодня во второй половине дня».

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