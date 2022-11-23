Нью-Йорк, США, 23 ноября, 2022, 20:23 — ИА Регнум. На сегодня, 23 ноября, назначено экстренное заседание СБ ООН, инициированное Киевом, написал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в своём телеграм-канале.

Постоянное представительство Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский

Комментируя реакцию Киева на ракетные удары ВС РФ по объектам инфраструктуры на территории б. УССР, российский дипломат отметил, что киевский режим испугался и запросил срочное заседание СБ ООН.

Он обратил внимание на то, что снова в нарушение процедуры выступать на заседании планирует по видеосвязи Зеленский, что, правда, ещё не согласовано. Начнётся действо в полночь по московскому времени.

«Таким образом, киевский режим сделал прекрасный подарок западникам перед Днём благодарения, — пишет Полянский. — Он отмечается в США завтра, плавно перетекает в послезавтра и затем в уик-энд и традиционно предполагает выезды к родным и «мини-отпуска», начинающиеся обычно уже сегодня во второй половине дня».