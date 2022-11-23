Минск, 23 ноября, 2022, 20:20 — ИА Регнум. В международных отношениях налицо системный кризис, заявил 23 ноября в ходе своего выступления на саммите ОДКБ в Ереване президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Наблюдается «беспрецедентное обострение военно-политической обстановки на Евразийском континенте» и поляризация подходов к вопросу о новом мировом порядке, отметил Лукашенко.

Запад не хочет отказываться от однополярного мироустройства, и на смену нормам международного права пришел диктат силы и практика санкционного наказания «непокорных», добавил президент Белоруссии.

Как сообщалось ранее, 23 ноября Лукашенко заявил, что Москве и Киеву следует начать переговоры о мире, при этом он усомнился в том, что Запад позволит Киеву такие переговоры.