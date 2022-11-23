Вашингтон, 23 ноября, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Шесть американских штатов, возглавляемых республиканцами, обратились в Верховный суд США с просьбой отклонить предложение президента Джо Байдена списать студенческие долги на миллиарды долларов, сообщает 23 ноября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Арканзас, Айова, Канзас, Миссури, Небраска и Южная Каролина считают, что план Байдена по списанию кредитов превышает полномочия его администрации.

В свою очередь администрация Байдена заявила, что решение о блокировании программы поставит миллионы экономически уязвимых американцев в неопределённое положение.

Напомним, что списание студенческих долгов может подстегнуть инфляцию в Штатах. Экономисты отмечают, что списание долгов высвободит сотни миллиардов долларов для новых потребительских расходов, которые могут быть использованы для покупки жилья, что может подорвать усилия государства в борьбе с инфляцией.