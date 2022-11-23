Бишкек, 23 ноября, 2022, 20:14 — ИА Регнум. Киргизия может самостоятельно обеспечить потребности своего населения в продовольственных товарах лишь на 20%. Об этом заявил представитель Ассоциации развития агропромышленного комплекса Рустам Балтабаев на заседании круглого стола, посвящённого вопросам продовольственной безопасности.

Флаг Киргизии

По его словам, Киргизия на 80% зависит от поставок зарубежного продовольствия по целому ряду причин.

«Слабая продовольственная безопасность страны напрямую связана с контрабандой, с отсутствием защиты местных сельхозпроизводителей от импорта, со сложностями сбыта сельхозтоваров на внутреннем рынке, а также высокой стоимостью сырья и горюче-смазочных материалов», — пояснил Балтабаев.

ИА REGNUM напоминает, что, как утверждает министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков, киргизстанские фермеры и аграрии в 2022 году могут обеспечить потребности жителей Киргизии в мясе на 98%, в сахаре — на 78%, в куриных яйцах — на 60%, а в муке — лишь на 40%.

Отметим, что ранее президент Киргизии Садыр Жапаров заявил о том, что местные сельхозпроизводители получают лишь 3% предназначенных им льготных кредитов, выделенных государством. А остальные 97% льготных займов достаются чиновникам.