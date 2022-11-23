Бишкек, 23 ноября, 2022, 20:08 — ИА Регнум. Россия уже отказалась от доллара США, а Китай и Индия планируют поступить так же через некоторое время. Об этом заявил депутат Арсланбек Малиев на заседании парламента Киргизии, посвящённом законопроекту «О виртуальных активах».

Криптовалюта

Парламентарий отметил, что в Китае, Венесуэле и даже соседнем Казахстане активно торгуют криптовалютными активами.

«Поэтому у криптовалюты в будущем есть возможность стать единой валютой, которая придёт на замену американскому доллару», — подчеркнул он.

В ответ на это депутат Султанбай Айжигитов выразил мнение, что Киргизии не нужны компании, занимающиеся майнингом криптовалют.

При этом народный избранник акцентировал внимание на том, что в республике существует острая нехватка электроэнергии.

«Майнинг-компании мешают развитию страны. Тратить на них электричество — это значит впустую разбазаривать энергетические ресурсы страны. Поэтому их нужно запретить», — сказал он и добавил, что «уважающие себя страны не допускают работу майнинг-ферм на своей территории».

В свою очередь заместитель министра энергетики Мирлан Жакыпов отметил, что вопрос о деятельности майнинговых ферм в Киргизии можно будет решить не раньше, чем республике удастся выйти из энергетического кризиса.

ИА REGNUM напоминает, что в течение последних нескольких лет Киргизия испытывает дефицит электроэнергии, из-за чего власти ввели ряд ограничений на её потребление. Стране не хватает около 6 млрд киловатт-часов, из которых за счёт импорта покрывается только 3 млрд киловатт-часов.

Отметим, что Киргизия занимает 77-е место среди 142 стран во всемирном рейтинге распространённости и принятия криптовалют. Среди республик Туркестанского региона в рейтинге лидирует Казахстан — 61-е место. Узбекистану досталось 87-е, а Таджикистану — 128-е.