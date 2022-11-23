Москва, , 20:04 — REGNUM Президент России Владимир Путин 23 ноября продлил срок действия указа о специальных мерах в сфере валютного регулирования.

Доллары и евро

Утвержденные в марте 2022 года меры продлены до конца 2023 года.

Согласно документу, российские юридические и физические лица не могут оплачивать доли в имуществе зарубежных юрлиц, у Центробанка при этом есть полномочия определять суммы операций по переводу средств иностранным компаниям и физическим лицам.

Как сообщалось ранее, 23 ноября Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о продлении на 2023 год режима специального регулирования в экономике.