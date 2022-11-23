Киев, 23 ноября 2022, 20:11 — REGNUM Срочно созвать заседание СБ ООН просит Владимир Зеленский через постпреда в организации Сергея Кислицу, сообщает 23 ноября телеграм-канал «Политика страны».
Отмечается, что Зеленский дал Кислице указание запросить экстренное заседание из-за ракетных ударов ВС РФ по территории б. УССР.
Напомним, ряд населённых пунктов на территории б. УССР остался без света после нанесённых в рамках спецоперации ВС РФ ударов по энергетическим объектам.
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