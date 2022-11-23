Вашингтон, , 20:08 — REGNUM Россия хочет, чтобы в страны ЕС въехали миллионы беженцев с территории б. УССР. Об этом 23 ноября заявил The Washington Post бывший командующий американским контингентом в Европе генерал Бен Ходжес.

Бен Ходжес (сс) U.S. Army Europe

По его словам, Москва стремится использовать беженцев как оружие.

«Сделав [б. УССР] непригодной для проживания в зимнее время, они (РФ — ИА REGNUM) могут направить в Европу ещё миллионы [жителей б. УССР]», — утверждает Ходжес.

«Это будет оказывать давление на правительства европейских стран. Расчёт на то, что Европа, в свою очередь, будет давить на Киев», — считает он.

По словам Ходжеса, «русские проигрывают везде», и их «единственной тактикой» являются удары по невоенной инфраструктуре, чтобы обернуть ситуацию в свою пользу и добиться «более удачного решения для Кремля».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 ноября ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по территории б. УССР. Киевские власти сообщили, что это привело к серьёзным проблемам с энергообеспечением на большей части подконтрольной им территории.