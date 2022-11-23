Ереван, , 19:40 — REGNUM Переговоры о мире следует начать России и киевскому режиму, заявил 23 ноября белорусский президент Александр Лукашенко на саммите ОДКБ, сообщает БелТА. Он усомнился в том, что Запад позволит Киеву сесть за стол переговоров.

Александр Лукашенко Официальный сайт президента Республики Беларусь

Заявив, что Минск всегда выступал за мир и считает трагической нынешнюю ситуацию, сложившуюся на территории б. УССР, Лукашенко указал на роль Запада, сознательно усугубляющего конфликт.

Так, ВСУ вооружает Запад. Характерна и позиция НАТО о том, что поражение Киева будет означать поражение Североатлантического альянса, отметил Лукашенко, добавив: «Надо остановить это кровопролитие и начать переговоры о мире».

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