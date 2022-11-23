Москва, , 19:18 — REGNUM В период с 15 по 21 ноября 2022 года недельная инфляция в России ускорилась до 0,11%, сообщили 23 ноября в Росстате.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Неделей ранее этот показатель составлял 0,06%.

Быстрее всего росли цены на плодоовощную продукцию — на 2,7% за неделю (неделей ранее — на 2%). Особенно сильно подорожали огурцы и помидоры (на 11,3% и 4,1% соответственно). В то же время цены на лук и капусту снизились на 0,6% и 0,5% соответственно.

С начала 2022 года по состоянию на 21 ноября цены на потребительские товары выросли на 10,86%.