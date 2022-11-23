Оренбургская область, 7 июля, 2010, 09:03 — ИА Регнум. В Оренбургском областном суде 7 июля рассмотрены кассационные жалобы ООО "Соль-Илецк-курорт" и ОАО " Илецксоль " на решения Соль-Илецкого районного суда. Областной суд оставил жалобы без удовлетворения. В облсуде поддержали районных коллег и так же решили, что доступ к уникальным озерам Соль-Илецка должен быть бесплатным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщил руководитель пресс-службы Оренбургского областного суда Виктор Мишенин .

По его словам, ООО "Соль-Илецк-курорт" и ОАО "Илецксоль" намерены и это решение кассационной коллегии обжаловать в высших судебных инстанциях.

Напомним, что прокуратура направила в суд иск по поводу платного доступа к уникальным озерам Соль-Илецка. Кроме того, в суд был направлен иск с требованием прокуратуры признать незаконными действия ООО "Соль-Илецк-курорт", эксплуатирующего водные объекты без подтверждения безопасности их использования для массового отдыха населения. Однако, суд не принял это заявление к производству. В настоящее время на определение Соль-Илецкого райсуда подано представление, которое будет рассмотрено в облсуде. Об этом корреспонденту ИА REGNUM Новости сообщила 7 июля старший помощник прокурора Оренбургской области Ольга Аникеева.

Прокурор Оренбургской области Игорь Ткачев отметил, что сейчас главная проблема - безопасность отдыхающих. После обвала перешеек между соленым и пресным озерами составляет лишь 15 метров. "Если сегодня не предпринять кардинальных мер, беды не избежать. В любой момент может снова произойти обвал. В том состоянии, в котором место отдыха находится сейчас, эксплуатировать его нельзя", - сказал Игорь Ткачев.

Губернатор Юрий Берг на встрече с журналистами так же акцентировал внимание на проблеме безопасности отдыха. Он заявил, что за последние годы на озере Развал произошли значительные изменения - появились учреждения общественного питания, аттракционы, проведено благоустройство территории. "Очевидно, что развитие курорта невозможно без привлечения инвесторов. Необходима совместная работа и органов власти, и контролирующих структур, и бизнеса по организации безопасного и комфортного отдыха туристов", - сказал Юрий Берг.

Напомним, что прокуратурой Соль-Илецкого района Оренбургской области проведена проверка на предмет безопасности использования расположенных в городе Соль-Илецке озер Развал, Тузлучное, Большое городское, Малое городское, Дунино и массового пребывания людей на данных водных объектах. Поводом к проведению проверки послужила информация об образовавшихся на территории района в зимне-весенний период 2010 года карстовых провалов почв. Так, между озерами Малое Городское и Развал образовался провал площадью приблизительно 60 метров на 30 метров и глубиной 3 метра. Весной возникшая на земной поверхности полость самостоятельно заполнилась водой и соединилась с озером Малое Городское. В курортный сезон земельный участок на месте провала почвы являлся территорией пляжа озер Развал и Малое Городское. "Несмотря на указанные обстоятельства, потенциально угрожающие жизни и здоровью населения ввиду возможных провалов, сезон отдыха на территории вышеназванных озер открыт с 14 мая 2010 года. Документов, свидетельствующих о безопасности пребывания отдыхающих в рекреационной зоне, ни ООО "Соль-Илецк-курорт", ни ОАО "Илецксоль", ни администрацией Соль-Илецкого района не представлено, тогда как возможность появления новых карстовых провалов в летний период может повлечь массовую гибель людей. В связи с этим возникла необходимость проведения исследований и экспертиз, подтверждающих безопасность использования названных озер", - отметила старший помощник прокурора Оренбургской области Ольга Аникеева.

Отметим, что на территории Соль-Илецкого курорта расположены шесть озер, каждое из которых имеет свое название: Тузлучное, Развал, Городское, Новое, Дунино, Малое городское. Одно из них условно можно назвать пресным, в двух других - сульфидная грязь, еще в одном - хлоридно-натриевая минеральная вода. За 2,5 летних месяца 2009 года на уникальных озерах побывало порядка 800 тысяч отдыхающих. На Соль-Илецких землях планировалось создание санаторно-курортного комплекса по модели Мертвого моря, сочетающего в себе оздоровительный, развлекательный и бизнес-туризм.

Справка ИА REGNUM Новости:

На месте озера Развал находилась соляная гора Туз-тубе ("крыша соли" казахск.), которая в результате разработки соли была срыта. К началу ХХ века на месте горы появилась яма площадью около 72 километра и глубиной до 35 метров. В 1906 году паводковые воды реки Песчанки затопили котловину - так появилось соленое озеро Развал площадью 6,8 га и глубиной чуть более 2 метров. Над соль-илецким озером возвышались крутые берега, наполовину усыпанные каменной солью. Вода в озере Соль-Илецка - перенасыщенный соляной раствор, как в Мертвом море, содержащий до 250 грамм соли на один литр воды. В конце 70-х годов ХХ века произошел размыв грунтовыми водами восточного борта котловины озера. Соленая вода озера Развал стала просачиваться в подземную камеру соляной шахты. Зимой в 1979 году донная толща осадков провалилась, и озеро Развал исчезло с лица земли. На месте озера Развал осталась большая яма, ее дно было усыпано кристаллами гидрогаллита. Через несколько лет необычное соленое озеро было искусственно восстановлено, и к концу восьмидесятых годов ему вернули почти первоначальный вид. Солевой и температурный режим также остались прежними. В самые сильные морозы озеро никогда не покрывается коркой льда. Летом температура воды на поверхности озера может подняться почти до 40 градусов, в то время как на самом дне сохраняется постоянная температура 12 градусов.