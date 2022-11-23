Ереван, , 19:17 — REGNUM Вопрос отношений Армении и Азербайджана стоит сейчас остро для стран — членов ОДКБ, заявил 23 ноября на саммите в Ереване белорусский президент Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомнив, что Белоруссия принимает председательство в ОДКБ «в период системного кризиса международных отношений» и что наблюдается «беспрецедентное обострение военно-политической обстановки на Евразийском континенте», Лукашенко обратил внимание на отношения Баку и Еревана.

Он отметил, что этот конфликт «может разгореться опять», так что его надо «в корне урегулировать сейчас», «при желании прежде всего руководства Армении», «ну, и естественно Азербайджана».

«Мы не должны закрывать на это глаза, — сказал Лукашенко. — Сможем мы решить эту проблему или нет, но это должно быть в центре внимания ОДКБ».

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