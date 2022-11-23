Бишкек, 23 ноября, 2022, 19:04 — ИА Регнум. В настоящее время в Киргизии в обращении находится свыше 192 млрд 963 млн сомов (139 млрд 727 млн рублей) в виде наличных денег. Об этом сообщает Национальный банк республики.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Киргизия

За год объем наличности в стране увеличился на 33,8% или на 48 млрд 765 млн сомов (35 млрд 311 млн рублей).

В том числе за последний месяц — на 5% или на 9 млрд 226 млн сомов (6 млрд 680 млн рублей) или на 5%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, годовая инфляция в Киргизии в конце октября 2022 года составила 14,9%, снизившись за месяц на 0,6 процентных пункта.

Отметим, что по данным Евразийской экономической комиссии, в Киргизии самая низкая номинальная средняя зарплата среди стран-участниц Евразийского экономического союза. Этот показатель в республике составляет лишь 17,8 тысячи рублей.

В Армении средняя зарплата почти вдвое выше — 32,6 тысячи рублей, в Белоруссии — 37,3 тысячи рублей, в Казахстане — около 38 тысяч рублей. А самая высокая среднемесячная номинальная заработная плата установилась в России — она достигает 62 тысяч рублей.