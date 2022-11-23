Грузинский писатель назвал патриарха Кирилла «апостолом Сатаны»

Тбилиси, , 22:39 — REGNUM Грузинский писатель Лаша Бугадзе в социальной сети подверг резкой критике католикоса-патриарха Грузинской православной церкви Илию II за его контакты с предстоятелем РПЦ Кириллом, сообщает 23 ноября грузинский телеканал «Формула».

Патриарх Кирилл Дарья Драй © ИА REGNUM

Осуждая Илию II за то, что тот поздравил патриарха Кирилла с днём рождения, и обзывая главу РПЦ «апостолом сатаны», благословившего «убийц детей» и «войну», грузинский деятель негодует:

«Церковь Антихриста устроила праздник в честь ветерана КГБ… Наступил ещё один день Святого Георгия, но Святой Георгий вместе с нами еще не сразил дракона…».

Напомним, 20 ноября Грузинская православная церковь поздравила главу РПЦ с днём рождения.