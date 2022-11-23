Тбилиси, 23 ноября, 2022, 22:39 — ИА Регнум. Грузинский писатель Лаша Бугадзе в социальной сети подверг резкой критике католикоса-патриарха Грузинской православной церкви Илию II за его контакты с предстоятелем РПЦ Кириллом, сообщает 23 ноября грузинский телеканал «Формула».

Дарья Драй ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Осуждая Илию II за то, что тот поздравил патриарха Кирилла с днём рождения, и обзывая главу РПЦ «апостолом Сатаны», благословившим «убийц детей» и «войну», грузинский деятель негодует:

«Церковь Антихриста устроила праздник в честь ветерана КГБ… Наступил ещё один день Святого Георгия, но Святой Георгий вместе с нами еще не сразил дракона…».

Напомним, 20 ноября Грузинская православная церковь поздравила главу РПЦ с днём рождения.