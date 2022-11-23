Вашингтон, 23 ноября, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден уполномочил Госдепартамент выделить киевскому режиму новый пакет военной помощи в размере $400 млн, в который войдут оборудование для ПВО, дополнительные вооружения и боеприпасы. Об этом 23 ноября сообщает пресс-служба американской администрации.

Gage Skidmore Джо Байден

Ранее Байден заявил, что Вашингтон не собирается напрямую вступать в конфликт на территории бывш. УССР, развязывая мировую войну. По его словам, Соединенные Штаты не давали Киеву карт-бланш (неограниченные полномочия — прим. ИА REGNUM). Байден отметил, что американские самолеты якобы не будут обеспечивать воздушное пространство над территорией бывш. УССР, о чём ранее просил киевский режим.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября глава ассоциации оборонных предприятий киевского режима Сергей Пашинский заявил, что Вашингтон контролирует все военные операции Киева. Об этом он рассказал российским пранкерам Вовану и Лексусу, думая, что говорит с бывшим послом США в Москве Майклом Макфолом.