Доха, 23 ноября, 2022, 18:42 — ИА Регнум. На проходящем в Катаре Чемпионате мира по футболу 23 ноября состоялись очередные матчи группового этапа. В частности, сегодня свои игры проводили участники групп F и Е.

CIA Катар

В группе F Хорватия и Марокко сыграли вничью 0:0, а в группе E Германия неожиданно уступила Японии 1:2.

На 33 минуте счёт открыл полузащитник германской сборной Илкай Гюндоган, однако ближе к концу игры японским игрокам удалось переломить её ход, забив два мяча усилиями Рицу Доана и Такумы Осано.

Стоит отметить, что на матче присутствовала глава МВД Германии Нэнси Фезер, надевшая на руку повязку с символикой ЛГБТ. Ранее ФИФА запретила использовать игрокам капитанские повязки цветов радуги с надписью One Love.