Самара, 23 ноября, 2022, 18:39 — ИА Регнум. 23 ноября в Самаре на стадионе «Самара Арена» футбольный клуб «Крылья Советов» в матче пятого тура группового этапа ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 примет московский «Спартак». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

Алексей Колчин ИА REGNUM Кубок России

Стартовые составы команд:

«Крылья Советов»: Иван Ломаев, Глен Бейл, Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Фернандо Костанца, Роман Ежов, Денис Якуба, Александр Коваленко, Сергей Пиняев, Дмитрий Цыпченко, Максим Глушенков.

«Спартак»: Александр Максименко, Николай Рассказов, Павел Маслов, Никита Чернов, Данил Денисов, Леон Классен, Роман Зобнин, Данила Пруцев, Антон Зиньковский, Шамар Николсон, Квинси Промес.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Ассистенты главного судьи — Алексей Стипиди и Андрей Гурбанов. Резервный арбитр — Кирилл Силантьев.